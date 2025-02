Turista usa bloqueador de sinal para desligar caixa de som em praia. Atitude foi correta ou sem noção? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas Enquetes|Do R7 15/01/2025 - 09h56 (Atualizado em 15/01/2025 - 15h31 ) twitter

Incomodado com o barulho de uma caixa de som na praia, um turista argentino usou um aparelho para silenciar a música. O equipamento, que é proibido no Brasil, foi desenvolvido para interferir na conexão via Bluetooth entre aparelhos. Muita gente quis saber onde ele comprou o aparelho, outros acharam a ação uma falta de respeito. O que você achou da atitude dele? Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Correta - 71%

Sem noção - 29%