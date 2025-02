Turistas levam fogareiro para praia. Atitude foi inadequada ou não tem nada demais? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas Enquetes|Do R7 16/01/2025 - 10h30 (Atualizado em 18/01/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você gosta de levar comida para a praia? Turistas causaram polêmica ao levar um fogareiro, comum em acampamentos, para a praia, no Rio de Janeiro. Outros banhistas reclamaram do mau cheiro e da sujeira que ficou no local. A legislação diz que o uso de fogareiros em praias é regulamentado, mas deve seguir uma série de normas de segurança e de preservação ambiental. O que você acha disso?

Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Inadequada - 45%

Não tem nada demais - 55%