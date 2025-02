Yoo-Gun arma plano, usa Baek San como isca para atrair Iris e é baleado durante confronto Ainda no capítulo, Baek San revela segredo sobre bombas nucleares e desabafa com Yoo-Gun Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 07/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h46 ) twitter

Yoo-Gun acaba baleado pelos membros da Iris e seu corpo ferido é levado como seguro Divulgação/RECORD

A semana acaba com mais emoções e reviravoltas em Iris - Organização Secreta Coreana. No episódio desta sexta-feira, (7), a partir das 23h45, Yoo-Gun (Jang Hyuk) encontra uma foto antiga de seus pais junto com Baek San e fica confuso. Baek San confessa a Yoo-Gun (Kim Young-Chul) que entrou para a Iris para vingar a perda de um grande amor e ainda abre o coração dizendo que só consegue desabafar certos assuntos com ele.

A vice-diretora da NSS alerta Yoo-Gun que se ele quiser mesmo manter Baek San como isca para descobrir as reais intenções da Iris, não deve se envolver emocionalmente com ele. Ela tem medo de Yoo-Gun trair a sua confiança.

Durante conversa com Yoo-Gun, Baek San ainda confessa que os extremistas do Norte são mais perigosos que a Iris, e adianta que a Coreia do Norte não vai desistir do seu programa nuclear.

Yoo-Gun planeja uma falsa transferência de prisão de Baek San para atrair a atenção da Iris. Como esperado, a tática de isca se desenrola conforme o planejado e Lee Soo-jin (Yoon Joo-hee), que trabalha na NSS junto com o diretor de segurança da agência, vaza a informação sobre a nova localização de Baek San.

Baek San conta para a vice-diretora um segredo sobre bombas nucleares guardadas na Coreia do Sul. Os membros da Iris chegam ao local apontado, e um grande confronto acontece com os agentes de Yoo-Gun. O interesse da Iris em resgatar Baek San é para que ele conte onde estão essas bombas, porque só ele sabe o segredo.

No meio do caos, Yoo-Gun acaba baleado pelos membros da Iris e seu corpo ferido é levado como seguro. Será que ele vai escapar dessa? Quais serão os próximos passos da NSS?

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.