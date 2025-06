Andreoli dá spoiler da Prova dos Homens com declaração de amor à Rafa Brites: ‘Obra-prima’ O apresentador do Power Couple disse que vai substituir um quadro do Picasso pela foto da esposa Novidades|Do R7 03/06/2025 - 14h34 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h34 ) twitter

Felipe se divertiu no desafio do Power Couple Reprodução/Instagram

Felipe Andreoli sempre exalta Rafa Brites em todos os momentos da vida. No Power Couple Brasil, não é diferente, ele declara seu amor de diversas formas! Nesta terça (3), o jornalista fez uma publicação cheia de amor e spoiler da Prova dos Homens. Entenda!

Ele postou uma foto com o quebra-cabeça que tem a imagem de Rafa, e escreveu: “Se me perguntar como tá a prova de hoje do Power Couple, só tem uma resposta: linda! Levei o quebra-cabeça num carreto. Vai substituir um quadro do Pablo Picasso lá em casa que não chega aos pés dessa obra-prima...”

Rafa respondeu com uma brincadeira: “Só no carão finalmente”. Os fãs do casal adoraram a declaração: “Casalzão de milhões”, disse uma internauta. Outro comentou com bom-humor: “Foi você mesmo ou a produção que montou?”

Veja:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

