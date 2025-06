Casal eliminado desta quinta (12) participa da Cabine de Descompressão do Power Couple Lucas Selfie conversa com a dupla na atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus

12/06/2025

