Casal eliminado desta quinta (22) vai direto para a Cabine de Descompressão do Power Couple Lucas Selfie comanda o bate-papo exibido com exclusividade pelo PlayPlus Novidades|Do R7 22/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h29 )

Quem será que vai conversar com Lucas Selfie? Reprodução/Instagram

Nesta quinta (22) acontece a quarta DR da temporada do Power Couple Brasil, e mais um casal será eliminado do reality. Carol e Radamés, Francine e Junior, e Silvia e André disputam a preferência do público. Duas dessas duplas voltarão para a Mansão, mas uma delas vai direto para a Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

Lucas Selfie comanda essa primeira entrevista com o casal eliminado, que após semanas de confinamento começará a ter noção da repercussão do jogo aqui fora e dos erros e acertos que cometeram durante a disputa.

A Cabine de Descompressão começa no PlayPlus, logo após o programa ao vivo na TV, quando Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciarão a decisão da DR desta semana.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Acusações, ofensas e explosão! Confira detalhes da quarta votação do Power Couple Brasil

A competição está cada vez mais calorosa no Power Couple Brasil 7. Mesmo assim, nada preparou os casais pelo que aconteceria na formação da quarta DR da temporada. Além de confusões certeiras entre os rivais, um surto daqueles fez a votação tomar outros caminhos e o clima hostil tomou conta da Mansão; se liga!