Confira como ficou o ranking de saldos da sétima semana do Power Couple Ray e Victor conquistaram o posto de Casal Power pela segunda vez Novidades|Do R7 12/06/2025 - 23h51 (Atualizado em 12/06/2025 - 23h51 )

Curtiu as apostas da semana? Edu Moraes/RECORD

As apostas rolaram soltas e os casais investiram com tudo nos parceiros. O ranking de saldos da sétima semana no Power Couple Brasil foi atualizado com sucesso! No topo, Rayanne e Victor mantém a posição de Casal Power com generosos R$ 111 mil. Já na lanterna, Adriana e Dhomini acumularam apenas R$ 27 mil.

Mas o sucesso dos atores teve uma mãozinha dos amigos desta vez. Cris e Kadu receberam a Herança da DR de Emilyn e Everton, e precisaram doar R$ 10 mil para outra dupla na primeira aposta. Eles escolheram Ray e Victor para presentear, e o casal fez bom uso da grana.

Veja como ficou o ranking:

Rayanne e Victor: R$ 111 mil

‌



Carol e Radamés: R$ 59 mil

Tali e Rafa: R$ 55 mil

‌



Ana Paula e Antony: R$ 43 mil

Nat e Eike: R$ 42 mil

‌



Silvia e André: R$ 38 mil

Cris e Kadu: R$ 37 mil

Adriana e Dhomini: R$ 27 mil

Curtiu as apostas da semana?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD.

