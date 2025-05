Corrida contra ‘baratas’ agita a Prova dos Casais nesta quarta (21) Participantes enfrentam desafio inusitado, com visão limitada e trabalho em dupla no Power Couple Novidades|Do R7 21/05/2025 - 15h13 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h13 ) twitter

Não perca a atividade divertida a partir das 22h30 Reprodução/Instagram

Prepare-se, porque nesta quarta (21) a Prova dos Casais promete render cenas hilárias e momentos de tensão entre os participantes do Power Couple Brasil. Em uma dinâmica que mistura desafio físico e muita comunicação, os casais vão enfrentar uma infestação de “baratas gigantes”, tudo isso em um cenário digno de videogame.

Na prova, um dos parceiros vai entrar em uma boneca de ferro gigante, totalmente sem visão. Enquanto isso, o outro comandará a missão do alto, orientando os passos do companheiro(a) em voz alta. A missão? Derrubar três baratas espalhadas pelo cenário com uma enorme vassoura.

Mas não vai ser tão simples assim, já que o caminho estará cheio de obstáculos: mesa, cadeiras, vasos, estantes e objetos de decoração. Se o participante derrubar qualquer item que não seja a barata, a dupla vai acumular segundos de punição no tempo final.

O desafio vai ser um prato cheio para quem ama ver um caos divertido na TV, confusão nas instruções, objetos voando e casais tentando manter a calma enquanto o cronômetro corre. Vence quem derrubar todas as baratas no menor tempo. Já a dupla que se enrolar mais nesta prova, vai direto para a DR.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Exóticos e criativos! Conheça os apelidos do Power Couple Brasil:

