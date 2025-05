Decoração às cegas: Prova das Mulheres desafia conexão dos casais nesta segunda (5) Sintonia dos participantes será testada em mais uma disputa emocionante do Power Couple Novidades|Do R7 05/05/2025 - 16h39 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h39 ) twitter

Para quem vai a sua torcida no reality? Reprodução/PlayPlus

Nesta segunda (5), no Power Couple Brasil, vai ao ar mais uma aguardada Prova das Mulheres. Desta vez, as esposas terão um tempo estabelecido para decorar uma sala de estar de acordo com o gosto dos maridos, mas sem ver o modelo original montado por eles. A prova exigirá memória afetiva, agilidade, sensibilidade e uma boa dose de intuição.

A cada objeto escolhido e corretamente posicionado no ambiente, as participantes somam pontos. Ao final da execução, vence quem alcançar um determinado número de acertos exigido pelo desafio. Além de garantir vantagem no jogo, a prova movimentará o tabuleiro das estratégias entre os casais.

Vai ao ar também no programa de hoje a repercussão do Quebra Power, que aconteceu neste domingo (4) e abalou os ânimos na Mansão Power.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Montanha-russa de emoções! Primeira semana do Power Couple entrega adrenalina, tretas e surpresas

