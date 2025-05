‘Eles plantam a sementinha do mal’, garantem Fran e Júnior sobre Carol e Rada No bate-papo com Lucas Selfie, após a eliminação, o ‘casal bilu’ analisou os adversários do Power Couple Novidades|Do R7 23/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h00 ) twitter

Na noite de quinta (22), a terceira dupla se despediu do Power Couple Brasil. Francine e Júnior foram os eliminados da vez e deixaram o reality com 25,09% dos votos do público. Já Carol e Radamés, e Silvia e André seguem no jogo e voltaram para a mansão para mais uma semana de disputa.

Logo após serem anunciados como os eliminados da noite, Francine e Júnior participaram da Cabine de Descompressão, atração exclusiva do PlayPlus, comandada por Lucas Selfie.

O casal analisou o que levou à eliminação. “Ah, porque ficamos contra a Carol e o Radamés. Só pode ser isso, mas tudo bem! Eu estava até que tranquila, porque pensei que isso poderia acontecer”, disse Francine, que, apesar de chateada, demonstrou não se arrepender de como ela e o marido conduziram seu jogo dentro do programa.

Para Júnior, Carol e Radamés “plantam a sementinha do mal e gostam de cutucar coisas que já estão adormecidas”. E Fran também fez questão de completar o pensamento do marido sobre os rivais: “Passou pela nossa cabeça que, por eles serem a minoria, as pessoas às vezes compram as brigas deles. Só que, como estamos olhando que o jogo deles é sujo, traiçoeiro, a gente não teve dúvidas, ficamos mais no grupão, mesmo, nos identificamos mais com essas pessoas”.

O casal eliminado também falou sobre a briga generalizada que rolou na mansão dias atrás, e que teve Carol como protagonista. Júnior deixou Fran surpresa e comentou que neste incidente se arrependeu de não ter partido para cima. “Não posso bater, é totalmente errado chamar uma pessoa para a briga, mas que dá vontade, dá. Porque eles sempre se colocam como vítima, querem contornar uma situação e colocar a gente de errado”.

Fran também se mostrou indignada com a falta de visão do público sobre alguns aspectos do jogo feito pelo casal adversário. “A Carol ganha muito no argumento, ela fala corretamente, toda certinha, mãe de família. Chega a convencer de que estamos errados. Não deixa a gente falar, ela vai falando e te convencendo. Não é possível que o povo não vê isso aqui fora!”.

A entrevista completa de Fran e Júnior na Cabine de Descompressão pode ser acessada no PlayPlus, onde também estão disponíveis todas as edições anteriores da atração, com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

