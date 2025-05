Fran e Júnior são eliminados do Power Couple Brasil, com 25,09% dos votos O casal perdeu a preferência do público na quarta DR do reality Novidades|Do R7 22/05/2025 - 23h44 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h45 ) twitter

O que achou da participação do casal no jogo? Edu Moraes/RECORD

Fim de jogo para o casal ‘Bilu’ no Power Couple Brasil! Fran e Júnior levaram a pior na quarta DR do reality contra Carol e Radamés, e Silvia e André. Eles receberam apenas 25,09% dos votos do público, e disseram adeus ao programa nesta quinta (22).

A dupla caiu na berlinda após ter o pior desempenho na Prova dos Casais e foi direto para o primeiro banquinho da DR. Silvia e André sentaram na segunda vaga por terem o menor saldo da semana, e Carol e Radamés receberam a maior quantidade de votos cara a cara, ficando no terceiro banquinho.

Trajetória

O casal chegou ao reality já cativando os colegas com apelido inusitado, casal Bilu. Por conta da Dinâmica da Gelateria, Fran e Júnior, Ana e Antony, e Nat e Eike dormiram na sala no início do programa. O perrengue conjunto fez com que os seis participantes estreitassem laços, e eles formaram um grupo unido, com direito à combinação de votos para escaparem da primeira DR.

Os Bilus não iam bem nos desafios individuais, e por conta das apostas, sempre estavam entre os piores saldos da semana. Por duas vezes, Fran e Júnior conseguiram escapar da DR ao conseguirem os melhores tempos nas Provas dos Casais. As primeiras vitórias individuais aconteceram a partir da terceira semana, quando Fran concluiu a Prova das Mulheres com vigor, e acabou fazendo xixi na roupa durante a comemoração!

Com os amigos, vieram também os rivais. Fran foi acusada por Carol de ser a ‘CEO do Grupão’ e combinar votos em Talira e Rafa na primeira DR. O ranço pelos adversários aumentou quando Radamés criticou o look de Fran em uma votação. A influenciadora estava defendendo Ana em uma briga com os esportistas, quando Rada passou a olhá-la. Ao perguntar o que ele estava vendo, o atleta respondeu: “Essa sua roupa feia”.

Outro barraco protagonizado por Fran e Júnior foi contra Silvia e André no Quebra-Power. A produtora de eventos apontou ‘jogo sujo‘ da rival ao citar conversa que ouviu de Carol na Sala de Espera, sobre o ex da judoca. A influenciadora não ouviu calada, e rebateu alegando que Silvia era submissa ao marido.

O destino colocou Fran e Júnior ao lado de dois casais que tiveram grandes embates. Seria a eliminação uma resposta do público?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Bilus! Relembre a trajetória de Fran e Júnior no Power Couple:

