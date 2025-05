Rafa Brites dá bronca no Power Couple: ‘Cuidado para não cruzar nenhum limite’ Após confusão e quase agressão, a apresentadora aproveitou para relembrar as regras do reality aos casais Novidades|Do R7 23/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h44 ) twitter

O clima está cada vez mais quente no Power Couple Brasil e os participantes já mostraram que não estão para brincadeira quando o assunto é competir. Contudo, devem sempre levar em consideração que, independente do tamanho da faísca, é preciso ter cuidado na hora de explodir. Isso porque, em uma discussão durante a última votação na quarta (21), Dhomini quase avançou em Carol.

Considerando o ocorrido, a apresentadora fez questão de tirar um momento para conversar com os casais sobre o assunto. Rafa Brites mandou ver no discurso e garantiu que, além do público, a produção do programa também está de olho em tudo que acontece na Mansão.

“Ontem [21], os ânimos se exaltaram na formação da nossa DR e o que a gente viu aqui não foi legal. Por isso, gente, eu vou pedir em meu nome, do Felipe, da produção, de todo mundo que ama o Power Couple: tomem cuidado para não cruzar nenhum limite dentro do jogo. Vocês conhecem as regras e, é claro, que a gente aqui fora está atento e preparado para garantir a integridade física de todos vocês e, especialmente, das mulheres. Então, continuem jogando, tem opinião, embate, treta, a gente sabe, isso é reality show. Mas, sempre, atentos às regras”.

Ao receberem a mensagem, os casais garantiram que a apresentadora poderia contar com eles para a colaboração no assunto e o game seguiu.

Confira na íntegra:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Acusações, ofensas e explosão! Confira detalhes da quarta votação do Power Couple Brasil:

share A competição está cada vez mais calorosa no Power Couple Brasil 7. Mesmo assim, nada preparou os casais pelo que aconteceria na formação da quarta DR da temporada. Além de confusões certeiras entre os rivais, um surto daqueles fez a votação tomar outros caminhos e o clima hostil tomou conta da Mansão; se liga!