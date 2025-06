Em clima de amor, Prova dos Casais exige agilidade e sintonia para estourar balões de corações Ainda vai rolar formação da DR ao vivo com votação cara a cara nesta quarta (11) Novidades|Do R7 11/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h01 ) twitter

Quem vai conquistar a tão sonhada imunidade do desafio? Reprodução/RECORD

Chegou a hora da Prova dos Casais no Power Couple Brasil. Nesta quarta (11), véspera do Dia dos Namorados, corações vão explodir na arena de Itapecerica da Serra. Tem clima de romance no ar para aquecer os apaixonados neste inverno, mas sem esquecer da competição que vale dinheiro!

Nessa disputa, as duplas vão precisar de muita sintonia para estourar todos os balões de corações presos a uma estrutura.

Antes do desafio começar, o casal chegará a um consenso de quem será o orientador e o orientado na dinâmica. Aquele que ficará responsável por passar as instruções para seu cônjuge ficará posicionado de frente para a estrutura dos balões. Sua missão é dar dicas sobre as posições dos corações para que seu par consiga estourá-los.

Já o orientado ficará na parte de trás da estrutura, sem conseguir visualizar os balões. Ele receberá as instruções de seu parceiro para estourar todos os itens com o uso de um martelo e pregos. Vence a prova o casal que conseguir estourar todos os balões em menor tempo.

A noite ainda reserva mais uma formação da DR ao vivo, com votação cara a cara, revelação das Esferas do Poder e a decisão de quem vai para a berlinda, correndo risco de eliminação.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Agilidade e precisão nas alturas! Confira o resumão da sétima Prova das Mulheres do Power Couple

