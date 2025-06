Esposas encaram cobras, tanque de enguias, baratas e minhocas na Prova das Mulheres desta segunda (30) Desafio é passar pelo percurso repleto de bichos para formar a palavra ‘coragem’ no Power Couple Novidades|Do R7 30/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que elas vão encarar o medo e realizar o desafio? Reprodução/Instagram

O bicho vai pegar, literalmente, na reta final do Power Couple Brasil. Na Prova das Mulheres desta segunda (30), as esposas precisarão de muita coragem para enfrentar um caminho repleto de obstáculos com insetos e bichos rastejantes. Será que elas vão conseguir ou o pânico vai falar mais alto?

No início da prova, haverá um painel somente com a letra “C” fixada. A cada seção, elas terão que encontrar e coletar placas que, juntas, vão formar a palavra “coragem”. Quem atravessar todas as etapas do percurso, encarando o medo dos animais, e ainda completar corretamente a palavra, cumpre o desafio.

Para começar a disputa, a esposa deve se agachar e entrar na cabine do caminho e procurar, no meio dos bichos, a primeira placa com uma das letras. O processo se repete ao longo de todas as outras estações, até que a esposa complete todo o trajeto e pegue todas as letras faltantes.

Muito além das palavras, as mulheres vão ter que provar, na prática, que são corajosas, porque no meio do caminho haverá um tanque cheio de enguias, cobras, minhocas, baratas, larvas, além de substâncias pegajosas - e plumas e penas, tudo para confundir ainda mais as participantes na hora do medo.

‌



O programa ainda exibe a atividade Quebra-Power. Restam apenas cinco casais na disputa e a pressão para sobreviver ao confinamento só aumenta! E depois de toda a tensão, tem novidade na área. Os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli vão anunciar que a Esfera do Poder vai ser leiloada e paga com o dinheiro da conta conjunta de cada casal. Quem vai arriscar seu dinheiro nesse momento tão decisivo do jogo?

Para quem conquistar a esfera, a vantagem é grande: imunidade na votação e o poder de indicar um casal diretamente para a DR. Já pensou na reviravolta que isso pode causar nessa reta final do reality?

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Baratas, desafio nas alturas e pedalada radical! Relembre todas as Provas das Mulheres do Power Couple:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Já se imaginou comendo barata e ovo podre? As participantes do Power Couple foram guerreiras, fizeram isso e muito mais nas Provas das Mulheres do reality. Seja para "salvar" o amado de choques ou provar que são capazes de tudo, elas enfrentam a Arena Power sem descer do salto. Na tentativa de honrar as apostas do marido, as mulheres já enfrentaram perrengues de tirar o fôlego; confira! Arte/R7