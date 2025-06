Pódio, leilão e imunidade! Veja spoilers do Quebra-Power desta segunda (30) O Top 5 participou da disputa pela Esfera do Poder mais importante do Power Couple Novidades|Do R7 30/06/2025 - 10h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca os melhores momentos da dinâmica! Reprodução/PlayPlus

No coração do público, todos os casais ocupam o primeiro lugar... Já no pódio do Quebra-Power, a conversa é diferente! O Top 5 precisou se posicionar na dinâmica explosiva do Power Couple Brasil. Depois, ainda rolou leilão para descobrir quem fica com a Esfera do Poder mais importante da temporada.

Rafa Brites e Felipe Andreoli explicaram a brincadeira. Cada casal precisava escolher mais duas duplas: “Quem vocês querem que chegue com vocês no topo do ranking e quem acham que merece ficar pelo caminho, digno de medalha de latão”. O Casal Power deveria iniciar o jogo, apontar as duplas e depois escolher duas medalhas, uma para o marido e outra para a esposa.

Rayanne e Victor elegeram Carol e Radamés como segundo lugar do pódio e apontaram Nat e Eike para cair fora do jogo. A justificativa foi a formação de grupos e a rivalidade recente contra o ator e a influenciadora. Eles iniciaram um bate-boca e Eike chegou a dizer que Victor não sabe nem onde fica o saco de lixo da Mansão: “Tu veio me perguntar em 60 dias de programa!”

Rolou até alfinetada entre Radamés e Nat, quando o ex-jogador alegou que ninguém do outro grupo cozinhava de coração para os colegas.

‌



Veja:

O climinha do Quebra Power está no ar! 💥🔥



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/T7aElMy3Hy — Power Couple Brasil (@powercouple) June 29, 2025

Também rolou treta feia quando Eike e Nat apontaram Tali e Rafa para ficarem de fora do jogo. O papo sobre dar parabéns aos rivais voltou à tona, eles trocaram acusações e deboches, além de levar a briga para a arquibancada!

Também não poderia faltar o embate de sempre entre Adriana e Dhomini, e Carol e Radamés. Ambos se apontaram para ficarem de fora do jogo um do outro, e retomaram a briga sobre agressividade e falsidade. O comunicador foi questionado sobre o Quebra-Power em que ficou ajoelhado, provocando os adversários, e explicou seu ponto de vista.

‌



Quando todos jogaram, os casais abriram as medalhas e descobriram prêmios em dinheiro. Para a surpresa deles, foi revelado que a Esfera do Poder seria leiloada. Eles seguiram para a Mansão e um a um, deram seu lance.

Quer saber qual é o conteúdo da Esfera do Poder? Aí vai: “Vocês estão imunes a essa DR. Além disso, devem indicar agora o primeiro casal da DR.” Assista ao programa desta segunda (30) e descubra quem ficou com esse super trunfo!

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banheiro da discórdia, top 5 e mais! Relembre os destaques do segundo mês do Power Couple:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Neste domingo (29), o Power Couple Brasil completa dois meses no ar e o telespectador tem muitos motivos para comemorar! Entre muitas tretas, emoções, diversão e estratégias de jogo, os casais entregaram tudo na Mansão e ainda tem muito até a grande final. Com a disputa se afunilando, a temperatura não para de subir em Itapecerica. Se liga nos melhores momentos dos últimos trinta dias Reprodução/RECORD