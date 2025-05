Esposas precisam superar o medo de altura na Prova das Mulheres desta terça (13) Maridos apostam nas amadas em desafio nas alturas, que mistura adrenalina e agilidade no Power Couple Novidades|Do R7 13/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que as esposas vão concluir o desafio? Reprodução/Instagram

Uma mistura de altura, adrenalina e muita sintonia vai agitar a Prova das Mulheres desta terça (13) no Power Couple Brasil. No desafio, as esposas precisam sentar em uma cadeira suspensa por cordas de aço. Essa ação será feita por elas mesmas durante toda a subida e a descida. No decorrer do percurso, elas precisam deixar o medo de lado e se concentrar nas perguntas que vão aparecendo, todas de apontamento entre o casal. O objetivo é acertar o que o marido respondeu.

Quanto será que cada marido vai apostar em sua companheira, levando em consideração que ela deverá superar o medo de altura e ainda estar afinada com o que ele vai responder. Vale tudo para aumentar o saldo semanal e se livrar de uma possível DR. A dupla que acertar um determinado número de questões dentro do tempo estipulado pela prova, cumpre o desafio e o casal leva a quantia da aposta.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Calculando de ponta-cabeça! Prova dos Homens mistura matemática e física no Power Couple:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A semana já começou agitada no Power Couple Brasil! Na segunda (12), os maridos assumiram a direção para fazer valer o dinheiro apostado na terceira Prova dos Homens. No volante, os participantes testaram suas habilidades matemáticas diante de obstáculos da física. Tudo isso, sem esquecer do cronômetro; se liga!