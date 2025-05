Festa na hidromassagem! Nat e Eike convidam aliados para aproveitar a Suíte Power Teve espuma, cantoria e até um banho de sal grosso para renovar as energias; confira! Novidades|Do R7 13/05/2025 - 09h59 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h59 ) twitter

O que você está achando dessa aliança? Reprodução/PlayPlus

Da sala para a vida! Os casais que compartilharam o sofá para dormir na primeira semana do Power Couple Brasil estão cada vez mais próximos na competição. A amizade entre Ana Paula e Antony, Nat e Eike e Fran e Junior foi criada no início do programa e só se fortalece desde então. Pela proximidade com o ator, Gui e Bia se juntaram ao grupo e não desgrudaram mais.

Aproveitando a posse do quarto mais cobiçado da Mansão, o Casal Power da semana convidou os amigos para uma verdadeira festa na banheira de hidromassagem. Três casais mergulharam na diversão e outros apareceram para participar mesmo que fora d’água. O momento foi marcado por muita espuma, cantoria e gratidão pelo que estão vivendo juntos.

Nos preparativos para o mergulho, os participantes já estavam empolgados, quando Ana Paula desabafou sobre a alegria de estar ali e embalou um “grito de guerra” que contagiou a todos: “Aha, uhu, o ‘quarto’ Power é nosso”.

Além desse coro, não faltaram cantorias. Os casais entoaram a voz e até sincronizaram palmas para cantar o sucesso da criançada: “Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão”.

Para melhorar ainda mais a experiência, Eike despejou produtos para formar espuma na água e os casais não contiveram os ânimos. Quando Bia e Gui chegaram, foram convidados para entrar na banheira e os participantes revelaram que havia, também, sal grosso na água. “Para dar uma energizada”, explicou o ator.

Mesmo de fora, o jovem casal conseguiu aproveitar com os amigos. A festa fez sucesso e Cris e Kadu também foram conferir. Quando eles chegaram, os participantes ficaram ainda mais animados e não faltou convite para entrarem na água. “Aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um”, brincou Ana Paula.

Na Mansão, os rivais ficaram sabendo do ocorrido na Suíte Power e sobraram alfinetadas. “Somos os excluídos que ninguém convidou”, disparou Silvia. Tentando amenizar o clima, Victor observou: “Mas a nossa [festa] é a na sexta”.

Eita, será que a jacuzzi vai ser mais um motivo de treta entre os “grupos”?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

