Gretchen e Esdras chamam Talira de sanguessuga e anunciam 'próxima vítima' da rival O Power Couple Brasil virou um verdadeiro ringue na treta entre os participantes Novidades|Do R7 13/05/2025 - 11h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h31 )

A rivalidade vai longe, hein? Reprodução/PlayPlus

Os motivos da rivalidade ainda são um mistério, mas o fato é que Gretchen e Talira não se suportam. Apesar da bandeira branca levantada por Esdras quando pediu perdão a Rafa Pessina, as esposas seguem ariscas. Nos últimos dias, a Rainha do Bumbum tem pesado a mão nas críticas à oponente, e chegou a avisar Gi Prado que ela será a ‘próxima vítima’ de Tali no Power Couple Brasil.

No Quebra-Power, Felipe Andreoli questionou sobre o motivo de Gretchen e Esdras triturarem a foto de Tali e Rafa. A dançarina foi escorregadia: “Não tenho nada para falar, fala mais dele do que de nós. Todo mundo que está assistindo ao programa no Brasil inteiro sabe a atitude deles, todos estão assistindo. A gente não precisa apontar”. A dançarina apontou que ão convive com gente ‘do nível baixo’ de Tali e acusou o casal de tentar fazer VT com ela.

Por sua vez, Talira se defendeu das falas de Gretchen sobre ela ter menosprezado os jogadores em uma dinâmica premiada: “Eu não fiz isso. Mas o seu marido menosprezou o meu marido falando que ele é um jornalista de [palavrão]. isso, sim, é desmerecer as pessoas!”

Depois da atividade, Gretchen voltou ainda mais revoltada com a oponente. No quarto, disse para o marido: “O Radamés e a Carol estariam com a gente tranquilamente se ela [Tali] não tivesse grudado neles. O grupo estaria totalmente unido. Ela consegue desunir todo mundo!” O marido concordou: “Tem inveja e olho-gordo silencioso demais, né? Eu fico pensando, caraca, é bem forte. O silêncio do sanguessuga é bem forte”. Segundo Gretchen, Tali atrai as pessoas para roubar o brilho delas: “Para ela brilhar!”

Carol pediu para conversar com a dançarina, e perguntou se Gretchen ficaria sentida por ela estar próxima de Tali: “Claro que não, vocês são vocês e eles são eles. Por que eu não falo nada com ela? É extremamente mal-educada, grita, é agressiva no modo de falar. Se ela falasse baixo, no tom que eu falo, talvez a gente já teria conversado. Ele, tudo bem, é um repórter conhecido, mas ela não é nada, precisa aparecer, e melhor do que comigo?”, questionou Gretchen.

Mais tarde, a dançarina foi até Gi Prado e Eros, para dar um aviso: “A próxima vítima é você! Não estou pedidndo para vocês se afastarem, jamais faria isso, mas se liga!” De acordo com Gretchen, Tali foi a responsável por eliminar Giovanna Menezes, e agora está próxima de Carol Furlan, que está no alvo de muita gente. Para a Rainha do Bumbum, Gi Prado será a próxima.

Confira:

Gretchen diz que a próxima "vítima" de Talira é Gi Prado #HomensPower pic.twitter.com/0X2vtwo1Fp — Power Couple Brasil (@powercouple) May 13, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

