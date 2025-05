Espiadinha com direito a spoiler! Rafa Brites compartilha detalhes do seu dia no Power Couple A apresentadora fez um tour pelo seu camarim e ainda mostrou como está a Arena Power para a Prova das Mulheres desta terça (13) Novidades|Do R7 12/05/2025 - 22h37 (Atualizado em 12/05/2025 - 22h37 ) twitter

Já imaignou como é a rotina dos apresentadores por trás das câmeras? Reprodução/Instagram

Segunda-feira é dia de prova no Power Couple Brasil. Representando os homens da Mansão, Felipe Andreoli assume o comando da apresentação do programa enquanto Rafa Brites se prepara para fazer o mesmo nesta terça (13), quando as mulheres descem para o play. Aproveitando o dia sem o maridão em Itapecerica da Serra, a apresentadora entregou aos internautas uma espiadinha nos bastidores do reality.

Desde o camarim do casalzão até a Arena Power, Rafa documentou tudo nos stories do seu perfil oficial na web. Matando a curiosidade dos seguidores, a loira revelou detalhes sobre a produção do programa, looks e acessórios que ainda vai usar e até mesmo a megaestrutura que as esposas enfrentaram no primeiro desafio do novo ciclo da Mansão.

O “vlog” começou pela manhã, ainda no trajeto diário da apresentadora de São Paulo para Itapecerica da Serra. Rafa revelou que havia acordado ainda mais cedo para deixar seus filhos na escola e seguiu para a labuta: “Bora lá”.

Chegando em Itapecerica, Rafa já mostrou que diversão não falta nas gravações do reality e ainda brincou com o “mozão” em um vídeo com música nas alturas: “Meu dia de camarim é bem mais animado”.

O dia seguiu e ela não deixou escapar nada. “Esses são os nossos bastidores”. Ao mostrar integrantes da produção do programa, a apresentadora explicou: “A galera usa máscara porque entra em contato com os nossos participantes, que não podem pegar nada [de doença]”. Além disso, ela garantiu que todos os dias a equipe conta com ambulância caso os competidores precisem.

Já no camarim exclusivo do casalzão, Rafa não economizou no tour: “Tem cozinha; todos os acessórios e roupas que ainda temos que experimentar; cama de casal; é super legal”. E ainda mostrou que o espaço conta até com aquecedor para os dias de frio.

Depois, foi hora de descer para a Arena Power, que já estava pronta para receber as esposas da Mansão. Além de dar um spoiler da estrutura do desafio, Rafa revelou outro camarim abastecido que utiliza nos dias de prova, o móvel: “Lindo e decorado. Todos os nossos pontos de apoio tem sempre uma coisinha, um ‘miminho’”.

Curtiu acompanhar o dia da apresentadora?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confusão, reviravoltas e eliminação chocante: relembre a segunda semana do Power Couple

