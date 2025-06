Esposas terão que operar retroescavadeiras para salvar maridos de choques na Prova das Mulheres O desafio vai exigir muita agilidade, concentração e pontaria no Power Couple Novidades|Do R7 02/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h38 ) twitter

O desafio promete ser radical no reality de casais! Reprodução/Instagram

Nesta segunda (2), o Power Couple Brasil exibe mais uma incrível e eletrizante Prova das Mulheres. No desafio, as esposas terão que manejar verdadeiras retroescavadeiras equipadas com uma bola na ponta, com o objetivo de liberar seus maridos e livrá-los de um terrível choque.

E na hora da aposta, os maridos terão que levar em consideração se suas esposas realmente têm habilidade de manusear as máquinas, o que exigirá muita agilidade, pontaria e concentração.

No Campo de Provas, cada marido ficará preso em uma cela, que estará trancada por uma corrente. Já posicionada na retroescavadeira, a esposa precisa acertar as caixas de energia para derrubá-las. Conforme as caixas vão sendo derrubadas, as luzes da cela do marido vão se apagando. Após derrubar todas as caixas de energia, a esposa sai da escavadeira, vai até a cela, pega o alicate e quebra pontos da grade.

Se a esposa não conseguir concluir a missão dentro do tempo determinado, o marido levará um choque dentro da cela. Aquela participante que derrubar todas as caixas e liberar o companheiro a tempo, cumpre a prova.

Além da Prova das Mulheres, o programa de hoje à noite também exibirá a dinâmica do Quebra-Power, que deu o que falar!

Veja a chamada:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

