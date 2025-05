Festa Uva do Power Couple promete animar os casais nesta sexta (16) Os participantes vão relaxar após uma semana intensa do reality Novidades|Do R7 16/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h47 ) twitter

Divirta-se com os casais e acompanhe o festerê no PlayPlus Edu Moraes/RECORD

Sextou no Power Couple Brasil! E para comemorar o fechamento de mais um ciclo, nada melhor que uma festa. O tema do evento desta sexta (16) é uva, fruta que dá nome a um dos quartos da Mansão Power. Acompanhe todos os detalhes da balada no PlayPlus!

A semana foi intensa no reality, com direito a supertreta, eliminação surpreendente e reviravoltas. A festa acontece nesta sexta, mas os melhores momentos serão exibidos no programa de sábado (17). Não perca!

Veja a chamada do programa:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sorriso amarelo e surpresas desagradáveis! Veja a reação dos casais com o resultado da terceira DR

