Maridos encaram desafio nas alturas na primeira Prova dos Homens do Power Couple Objetivo do desafio, que mistura adrenalina e superação, é tentar acertar os medos de suas esposas; não perca, é nesta quarta (30), às 22h30 Novidades|Do R7 30/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h59 )

Alguma dúvida de que a atividade será icônica? Reprodução/RECORD

Após a apostas dos maridos no programa de estreia, chegou a vez das mulheres darem um voto de confiança a seus parceiros no segundo episódio de Power Couple Brasil 7! Nesta quarta (30), vai ao ar a primeira Prova dos Homens da nova temporada. E o desafio será nas alturas, misturando habilidade, equilíbrio, adrenalina e muita superação!

Eles terão como objetivo atravessar um caminho de obstáculos nas alturas e, ao mesmo tempo, tentar acertar e classificar os medos de suas respectivas esposas. Será que os maridos vão realmente honrar as apostas delas ou o perrengue de ficar longe do chão vai falar mais alto e desconcentrar os participantes?

Antes de iniciar a atividade, as companheiras precisam responder qual é o seu maior medo, de acordo com cada pergunta do quiz que é proposto. Durante o trajeto, os maridos devem coletar uma resposta de cada pergunta sobre os medos de sua esposa. Após conferir o gabarito, o marido que acertar os medos da companheira dentro do tempo cumpre a prova.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

