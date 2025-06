Participantes encaram rali que exigirá sintonia e agilidade na Prova dos Casais desta quarta (4) Além do desafio, uma nova formação de DR surpreende o público no Power Couple Novidades|Do R7 04/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca o programa desta quarta (4)! Reprodução/RECORD

E a quarta (4) chegou com muita adrenalina no Power Couple Brasil! Os casais precisarão de muita sintonia e agilidade para dirigir um carrinho de rali na missão de cumprir, em alguns pit stops, brincadeiras típicas de um parque de diversões. Após escolherem quem vai ser o orientador e o orientado, eles partem para a condução do veículo.

Quem estiver na posição de orientado, estará vendado e vestido de bicho de pelúcia, tendo apenas as dicas do seu par como guia para executar todas as tarefas no menor tempo possível e ainda recolher os bichos de pelúcia conquistados em cada uma das brincadeiras.

O orientador começará a prova dentro do carrinho, como motorista. Já o orientado estará ao seu lado no banco do passageiro. Vence a prova, o casal que conseguir passar pelos pit stops no menor tempo possível.

Além da exibição da Prova dos Casais, Rafa Brites e Felipe Andreoli vão comandar, ao vivo, mais uma formação da DR ao vivo.

‌



Confira:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Quebrando’ a cabeça! Veja como foi a sexta Prova dos Homens do Power Couple

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Para se darem bem na sexta Prova dos Homens do Power Couple, a maior força que os maridos precisaram utilizar foi a da mente. Testando a multifuncionalidade dos participantes, o desafio exigiu muita concentração, foco e percepção de imagem. A missão foi quase impossível e apenas um casal levou a melhor!