Prova dos Homens exige afinidade e sintonia nesta segunda (23) Os maridos precisam acertar como suas esposas lidam com pequenas ações do dia a dia Novidades|Do R7 23/06/2025 - 17h08 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para quem vai a sua torcida? Reprodução/RECORD

E o jogo recomeça no Power Couple Brasil já com a Prova dos Homens. Nesta segunda (23), as mulheres encaram a Sala de Apostas do programa e terão que descobrir se os maridos realmente conseguem identificar como as esposas costumam lidar com situações do dia a dia, dentro da rotina do casal. Será que eles não são bons nos mínimos detalhes, como geralmente se acredita?

Antes da prova, as mulheres precisam escolher uma opção para cada ficha de situações. As respostas da esposa formarão o gabarito da prova.

E é nessa hora que os maridos entram em ação! Em um desafio que mistura agilidade e sintonia, eles vão se deslocar com um carrinho acionado por uma alavanca até uma piscina de lama para encontrar um determinado número de pepitas.

Após a coleta de todos os objetos, eles precisarão ainda mostrar que estão atentos aos detalhes e responder, entre as opções, de que forma suas esposas lidam com pequenas ações do dia a dia.

‌



O marido escolhe a resposta que julga ser a correta e a coloca na canaleta da bancada de pepitas. Lembrando que os maridos terão um tempo estipulado para completar a prova.

Cumpre o desafio os participantes que gabaritarem as escolhas da esposa dentro do tempo previsto.

‌



Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Top Chef? Veja provas de que os casais mandam bem no cardápio do Power Couple

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando não estão brigando ou fofocando, os casais do Power Couple Brasil adoram se aventurar na cozinha da Mansão, e volta e meia saem pratos dignos de Top Chef. Duvida? A gente comprova com imagens!