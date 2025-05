Prova dos Homens vai exigir fôlego, agilidade e boa memória no Power Couple desta terça (6)

Um novo clico começou no Power Couple e foi a vez das esposas representarem o casal na Arena Power na prova que foi ao ar na segunda (5). Apesar de ser a Prova das Mulheres, os homens fizeram mais do que só apostar e precisaram de muita sintonia para se dar bem no desafio que consistia em montar uma sala de estar com os mesmos elementos escolhidos pelo parceiro. Será que as participantes conseguiram adivinhar os gostos dos maridos?