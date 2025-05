Rafa e Andreoli mostram os bastidores do Power Couple e falam sobre ansiedade: ‘Montanha-russa’ O casal contou sobre o turbilhão de sentimentos e o nervosismo para apresentar o reality Novidades|Do R7 06/05/2025 - 11h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h50 ) twitter

Eles deram show de carisma no bate-papo Reprodução/Instagram

Quem vê a Rafa Brites e o Felipe Andreoli arrasando no comando do Power Couple Brasil, nem imagina a ansiedade que o casal passa nos bastidores! Em vídeo para as redes sociais do reality, os apresentadores se divertiram ao mostrar detalhes do camarim e falar da preparação para entrar no programa ao vivo.

“Bem-vindos ao nosso camarim! Temos aqui praticamente uma extensão da Mansão Power, entendeu? Nós temos a Suíte Ultra Power, vou começar a chamar assim”, brincou Rafa, mostrando seu local de descanso. Bem relaxados no sofá, e tomando um cafezinho em canecas com fotos dos filhos, o casal convidou o público para um bate-papo.

A apresentadora revelou que dá pequenos cochilos de 20 minutos antes de encarar o palco, e Andreoli desabafou: “É insuportável, dá uma inveja. Não consigo fazer essas coisas, bicho!”

O marido perguntou se Rafa estava nervosa, e ela respondeu: “Sempre que a gente vai fazer algo novo dá nervoso. Um primeiro encontro, uma prova, apresentar alguma coisa nova. Existem tipos diferentes de nervoso. É um nervoso bom, mas não vou dizer, ‘ah, estou normal, estou em casa”, contou.

Já Felipe, mostrou um tipo diferente de ansiedade: “Eu diria que está mais para descida da montanha-russa, sabe? Que você esperou aquela parte, estreou e vai!”

Confira:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

