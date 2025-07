Quem está na mira para a décima formação de DR do Power Couple? O Top 5 terá poucas opções na votação cara a cara Novidades|Do R7 02/07/2025 - 10h50 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h50 ) twitter

Qual é o seu palpite para a DR? Reprodução/PlayPlus

Prontos para uma formação de DR inusitada no Power Couple Brasil? A reta final da competição promete surpreender o público e o Top 5 do reality!

Neste ciclo, uma única Esfera do Poder vai balançar a berlinda com reviravoltas. No Quebra-Power, os casais ficaram sabendo que o objeto seria leiloado entre eles. Eles não sabem, mas quem deu o maior lance, ficará imune à DR e ainda coloca uma dupla de rivais na primeira vaga da berlinda!

Ainda não é possível cravar qual casal se arriscou mais no leilão, porém, após conversas na Mansão Power, os participantes acreditam que a Esfera do Poder está sendo disputada entre Adriana e Dhomini, e Tali e Rafa. A partir do anúncio dos donos da bolinha, a berlinda será definida!

Caso Adriana e Dhomini garantam o poder, possivelmente colocam Carol e Radamés na berlinda. Já se Tali e Rafa vencerem o leilão, é bastante provável que indiquem Nat e Eike para a DR.

A segunda vaga será ocupada por quem tiver o menor saldo da semana, porém, também está ligada ao resultado da Esfera do Poder. Caso Adriana e Dhomini estejam imunes, Tali e Rafa, que estão com saldo zerado, ocupam a berlinda. Mas se o repórter e a produtora estiverem com a imunidade, são Carol e Rada que ocupam essa vaga, pois têm apenas R$ 39 mil.

Com dois casais já nos banquinhos, o Top 5 terá poucas opções disponíveis na votação cara a cara. Apesar disso, vale lembrar que a Mansão ainda está dividida em dois ‘grupos’. Portanto, é bastante provável que a maioria dos votos atinja Adriana e Dhomini, ou Nat e Eike.

Se eu fosse você, não perderia a formação da DR nesta quarta (2). Vai ser memorável!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

