Serviços do Casal Power encerrados! Entenda como foi feita a última distribuição dos quartos da Mansão Na reta final da competição, a Suíte Romã fechou as portas Novidades|Do R7 04/07/2025 - 08h26 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h26 )

Pelo visto, as decisões foram mais fáceis do que nunca Reprodução/PlayPlus

Com a eliminação de Nat e Eike nesta quinta (3), o top 4 do Power Couple Brasil foi oficialmente formado. Na expectativa para o último “mandato” do Casal Power da temporada, os competidores se surpreenderam ao descobrirem, logo após o resultado da DR, que as coisas mudariam de vez.

De volta à Mansão, Rafa Brites e Felipe Andreoli parabenizaram as duplas salvas pelo público e a apresentadora mandou um recado sobre os próximos dias no game: “Tem muita emoção por aí, a gente garante que vai ser tudo muito diferente a partir de agora”. Logo em seguida, ela começou as novidades encerrando os “serviços” do Casal Power e da Suíte Romã no programa.

Além disso, Rafa explicou que a nova divisão dos quartos seria feita pelo casal que acumulou o maior saldo na conta conjunta da temporada.

Os apresentadores revelaram os valores no telão e, com R$ 731 mil na carteira, Rayanne e Victor ficaram encarregados da função mais uma vez. “Já estão acostumados”, brincou Andreoli.

Sem muitas delongas no momento das escolhas, eles se “apossaram” da única suíte restante, a Jabuticaba. Considerando que, dos três casais restantes no game além deles, dois são seus aliados, os atores deixaram de lado a rivalidade com Adriana e Dhomini e deram a possibilidade de cada um escolher onde queria ficar nesta última semana.

“O que querem fazer, trocar [de quarto]?”, indagou Victor. No dormitório Uva, a corretora logo manifestou que gostaria de permanecer lá. Já Carol, preferiu receber uma instalação diferente da que estava. “Acho que é bom trocar para renovar as energias”, justificou a judoca.

Com isso, Tali e Rafa voltaram para o Pêssego, onde passaram grande parte do programa. “Por mais que a gente tenha ficado bastante [neste quarto], ele remete coisas boas”, refletiu a produtora.

No final, todos concordaram com as acomodações. “É isso”, encerraram os atores.

Olha só a divisão:

Jabuticaba: Ray e Victor

Pêssego: Tali e Rafa

Uva: Adriana e Dhomini

Abacaxi: Carol e Radamés

Curtiu as escolhas?

Confira na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Compilado de memes! Relembre as cenas mais divertidas do Power Couple:

