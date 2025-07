Nat e Eike são eliminados do Power Couple Brasil, com 22,15% dos votos O casal perdeu a preferência do público na DR contra Adriana e Dhomini, e Carol e Radamés Novidades|Do R7 03/07/2025 - 23h44 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h46 ) twitter

Votou pela permanência deles no reality? Edu Moraes/RECORD

As cortinas se fecharam para Nat e Eike no Power Couple Brasil! Eles foram eliminados na décima DR do programa, após perder a preferência do público para Adriana e Dhomini, e Carol e Radamés. Os pais da Pipa receberam apenas 22,15% de votos, e agora têm encontro marcado com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão.

Eles caíram na berlinda devido à Esfera do Poder, que estava nas mãos de Tali e Rafa. Os rivais conquistaram o objeto por meio do leilão que aconteceu após o Quebra-Power.

Passagem

A trajetória de Nat e Eike começou e terminou com algo em comum: grupos. Eles formaram o primeiro time de aliados logo na estreia, quando dividiram o perrengue de dormir na sala com Ana e Antony, e Fran e Júnior. Por combinarem votos, foram muito criticados pelos adversários, mas nada abalou a amizade do sexteto.

Uma qualidade importante do casal foi a força para garantirem resultados incríveis nas provas do programa, chegando até a ser Casal Power uma vez.

Na ocasião, eles colocaram Carol e Radamés, Silvia e André, e Tali e Rafa para dormirem na sala. Indiretamente, eles ajudaram a criar o grupo rival, que se uniu nesse momento e manteve a aliança firme e forte.

Nat e Eike tiveram a primeira supertreta da temporada com Carol e Radamés. Eles já tinham algumas rusgas com os esportistas, e quando o ator passou pelo ex-jogador fazendo um gesto de deboche, Radamés chamou a esposa para dar uma ‘encarada’ no rival. A judoca ainda soltou: “Não aguenta cinco minutos comigo”.

Eike e Nat estavam sem microfone, pois estavam prontos para se recolher, então foram direto para o quarto. No dia seguinte, a treta estourou quando Nat foi tirar satisfações com Carol. Desde então, a divisão de grupos da Mansão Power ficou nítida.

Ao longo da temporada, os pais da Pipa sofreram baques ao verem grandes amigos sendo eliminados, enquanto o grupo rival recebia novos integrantes.

Na sétima DR do programa, Nat e Eike sentiram a força dos adversários na pele, recebendo uma enxurrada de votos. Eles estrearam na berlinda ao lado dos únicos aliados que restaram, e viram Ana Paula e Antony serem eliminados.

Apesar de voltarem com sangue nos olhos, Nat e Eike sabiam que o jogo seria difícil com apenas um casal como aliado, Adriana e Dhomini. Mesmo assim, não desistiram, e conseguiram conquistar as Esferas do Poder no oitavo Quebra-Power, o que possibilitou salvar os amigos da oitava DR.

Eles tiveram uma semana de ‘folga’, mas logo foram vetados por Rayanne e Victor da Prova dos Casais e não conseguiram escapar dos votos do grupo rival na nona berlinda. Mais uma vez, voltaram triunfantes para a Mansão!

Na décima semana, o veto na Prova dos Casais se repetiu e Nat e Eike não conseguiram dar o melhor lance pela última Esfera do Poder. Apesar de chegarem ao Top 5, deram adeus ao jogo na DR contra Adriana e Dhomini, e Carol e Radamés.

O que será que faltou no jogo de Nat e Eike? Eles vão ter tempo de pensar nisso agora!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Amizades e garra! Relembre a trajetória de Nat e Eike no Power Couple:

