Thammy Miranda entra na onda dos memes de Gretchen no Power Couple Filho da cantora desabafou em uma postagem no perfil oficial do reality; entenda! Novidades|Do R7 08/05/2025 - 21h18 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora está dando o que falar dentro e fora da Mansão Reprodução/Instagram

Cumprindo o que prometeu, a rainha dos memes não para de movimentar a web. Aproveitando um clique de Gretchen no Quebra Power, o perfil oficial do reaity de casais da RECORD fez um compilado de frases que, com poucas palavras, dizem muito. Além dos maridos, parece que muitos filhos também se identificaram com o meme e Thammy Miranda fez questão de interagir.

Quem nunca ouviu um “roupa suja anda até o cesto” ou “a louça não some com o tempo”? Essas e outras são quase que bordões dentro de muitas casas e no Power Couple não é diferente. Além da adrenalina das Provas e todas as tensões que os participantes lidam na competição, não dá para escapar da convivência e as pautas de limpeza já são antigas entre os casais da Mansão.

Além de acompanhar tudo o que rola no reality pela tela da RECORD, o público não cansa de movimentar as redes sociais com o entretenimento de qualidade que os casais estão servindo.

Aclamada pelos internautas, Gretchen protagonizou memes novinhos em folha no perfil oficial do programa. “Aquele momento que a gente tem que desenhar para a pessoa entender que as coisas não se resolvem sozinhas”, disse a legenda acompanhada de fotos da artista segurando os bordões.

‌



Nos comentários, o filho da Rainha do Bumbum fez um desabafo. “Sei bem o que são essas frases”, confessou Thammy, mostrando que os dizeres também fizeram parte da sua criação.

Além dele, os fãs deixaram uma chuva de risadas e opiniões sinceras sobre os posicionamentos de cantora no reality. “E foi assim que surgiu mais uma síndica de condomínio”, brincou uma internauta. Outra afirmou: “Gretchen é demais, ‘sincerona’”.

‌



Confira o post:

O que será que a artista ainda vai aprontar na Mansão?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Caras e bocas! Veja as reações dos casais na segunda votação Power Couple

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Nem os melhores roteiristas conseguiriam criar uma noite tão cheia de reviravoltas quanto a segunda votação do Power Couple Brasil! Além das emoções, os casais capricharam nas reações aos votos. Se liga!