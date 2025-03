A RECORD Brasília é a emissora oficial do Candangão BRB 2025 Transmissões exclusivas e cobertura ampliada reforçam a conexão com o futebol regional Centro Oeste|Do R7 31/03/2025 - 10h36 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília renova seu compromisso com o esporte regional ao ser confirmada como a emissora oficial do Candangão BRB 2025, campeonato organizado pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF). Com transmissões exclusivas e uma cobertura jornalística reforçada, a emissora conecta os brasilienses à emoção dos gramados e valoriza o talento dos clubes locais.

Serão 10 partidas transmitidas ao vivo, sempre aos sábados, às 16h, incluindo as semifinais (ida e volta) e a grande final, realizada em partida única. Além disso, a cobertura se estende ao ambiente digital, com jogos também exibidos ao vivo no portal R7 e na plataforma de streaming da emissora, o Play Plus, ampliando o alcance do campeonato.

Cronograma das Transmissões ao Vivo:

· 1ª Rodada: Ceilândia x Real Brasília – 18/01/2025

‌



· 2ª Rodada: Legião x Gama – 25/01/2025

· 4ª Rodada: Sobradinho x Capital – 01/02/2025

‌



· 5ª Rodada: Paranoá x Ceilândia – 08/02/2025

· 7ª Rodada: Sobradinho x Brasiliense – 15/02/2025

‌



· 8ª Rodada: Brasiliense x Gama – 22/02/2025

· 9ª Rodada: Gama x Capital – 08/03/2025

· 1ª Semifinal: 15/03/2025

· 2ª Semifinal: 22/03/2025

· Grande Final: 29/03/2025

Divulgação RECORD Brasília

Com transmissões ao vivo, análises completas e um olhar voltado para a paixão regional, a RECORD Brasília reafirma sua missão de valorizar o futebol do Distrito Federal. Não apenas um campeonato, o Candangão BRB 2025 é uma celebração da identidade esportiva dos brasilienses.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5