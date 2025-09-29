A RECORD Brasília monta o Cantinho da Fazenda Novo espaço na RECORD Brasília reforça o sucesso do reality mais comentado do país. Record Brasília|Do R7 29/09/2025 - 10h47 (Atualizado em 29/09/2025 - 10h47 ) X (Twitter)

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília trouxe um pedaço da roça para dentro da emissora! O “Cantinho da Fazenda” já está de pé e promete ser palco de conteúdos exclusivos, matérias especiais e ativações que vão colocar ainda mais fogo no feno.

O espaço chega para personalizar a emissora e aproximar ainda mais o público do reality mais comentado do Brasil, que vai ao ar todas as noites e já conquistou a preferência dos brasilienses.

E os números comprovam esse sucesso:

33% maior que a 2ª colocada

62% maior que a 3ª colocada

Pico de share: 24%

Fonte: Kantar Ibope Media | Distrito Federal | Total Domicílios | Variáveis: Rat% e Shr% | Emissoras: Record, Globo e SBT | Data 23/08/2025 – Horário: 23h50 a 23h59 | Pico de audiência: 23h59 | Dados arredondados

Com esse cenário especial, a RECORD Brasília reforça sua conexão com o público e celebra a liderança de A Fazenda, que já invadiu a rotina dos brasilienses.

Divulgação RECORD Brasília