A RECORD Brasília monta o Cantinho da Fazenda
Novo espaço na RECORD Brasília reforça o sucesso do reality mais comentado do país.
A RECORD Brasília trouxe um pedaço da roça para dentro da emissora! O “Cantinho da Fazenda” já está de pé e promete ser palco de conteúdos exclusivos, matérias especiais e ativações que vão colocar ainda mais fogo no feno.
O espaço chega para personalizar a emissora e aproximar ainda mais o público do reality mais comentado do Brasil, que vai ao ar todas as noites e já conquistou a preferência dos brasilienses.
E os números comprovam esse sucesso:
- 33% maior que a 2ª colocada
- 62% maior que a 3ª colocada
- Pico de share: 24%
Fonte: Kantar Ibope Media | Distrito Federal | Total Domicílios | Variáveis: Rat% e Shr% | Emissoras: Record, Globo e SBT | Data 23/08/2025 – Horário: 23h50 a 23h59 | Pico de audiência: 23h59 | Dados arredondados
Com esse cenário especial, a RECORD Brasília reforça sua conexão com o público e celebra a liderança de A Fazenda, que já invadiu a rotina dos brasilienses.