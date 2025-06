Agro RECORD Brasília recebe reconhecimento nacional com prêmio para Williane Rodrigues Reconhecimento nacional destaca a força do jornalismo regional e a relevância do agronegócio no Distrito Federal e Entorno Record Brasília|Do R7 26/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h53 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

O programa Agro RECORD Brasília marcou mais um passo em sua trajetória ao conquistar reconhecimento nacional no Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2025, promovido pela coluna Jornalistas & Cia. A jornalista Williane Rodrigues, que comanda o Agro RECORD na emissora local, foi premiada na categoria Jornalista do Agronegócio, destacando-se entre profissionais de todo o país.

Com apenas três anos no ar, o programa já se consolidou como referência no setor, retratando a força da produção agrícola no Distrito Federal e regiões próximas. Além de Williane, outras profissionais da RECORD também foram homenageadas, como Ingrid Alves (Repórter, Record News) e Kelly Godoy (Apresentadora, Record News Rural). A Record News foi eleita Veículo Geral do Agronegócio.

Para Williane, o prêmio é uma conquista coletiva e reforça o valor do conteúdo produzido pela equipe da RECORD Brasília:“Ter esse reconhecimento por um trabalho feito com dedicação, amor e carinho reforça a riqueza de nossa produção e a importância de mostrá-la para o Brasil e o mundo.”

A editora-chefe do programa, Marcela Duarte, também celebrou o destaque:“É um programa local que mostra a força do agronegócio no DF e no Entorno. Este prêmio mostra que estamos no caminho certo.”

Com essa conquista, a RECORD Brasília reforça seu compromisso com o jornalismo de qualidade e com o fortalecimento de pautas regionais, dando voz a um setor essencial para a economia brasileira e aproximando ainda mais seus conteúdos do público.