Bora Correr: Selo consolida presença em grandes corridas e se prepara para estreia oficial em novembro Food Run, Corrida Sicoob e Terry Fox tiveram o selo Bora Correr em suas edições de 2025, marcando a tríade de eventos que antecedem a primeira corrida oficial Bora Correr em novembro.

Divulgação RECORD Brasília

O selo Bora Correr, iniciativa da RECORD Brasília, marcou presença em três grandes provas de rua neste primeiro semestre: Food Run Brasília 2025, Corrida Sicoob e Corrida Terry Fox. Juntas, elas reuniram milhares de corredores em diferentes pontos da capital, levando esporte, saúde e bem-estar para a comunidade.

Mais do que um apoio institucional, a presença do selo nessas corridas simbolizou a preparação para um momento histórico: a primeira edição oficial da Corrida Bora Correr, que será realizada em novembro, consolidando o projeto como um dos principais movimentos de incentivo ao esporte e à qualidade de vida no Distrito Federal.

A tríade de eventos foi um aquecimento que reforça o papel do selo Bora Correr como um diferencial estratégico para marcas e parceiros. Ter um selo associado a um movimento esportivo amplia a visibilidade, conecta com valores de saúde e comunidade e fortalece a lembrança de marca junto ao público participante.

Com esse percurso já traçado, o Bora Correr estreia em novembro trazendo sua própria corrida, preparada para unir esporte, lazer e engajamento social em uma experiência completa para os participantes e patrocinadores.