Brasília recebe a 5ª edição do ITF Sand Series Classic com grandes nomes do Beach Tennis Evento internacional transforma a Arena BRB em palco de competições, ações sociais e experiências esportivas; RECORD Brasília acompanhou tudo de perto Record Brasília|Do R7 25/06/2025 - 14h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h55 )

15.06.2024 - ITF Sand Series Brasília Classic 2024 - Foto: Marcello Zambrana/DGW Marcello Zambrana

Entre os dias 9 e 15 de junho de 2025, a capital federal sediou mais uma edição do ITF Sand Series Brasília Classic, evento que integra o seleto grupo dos quatro principais torneios de Beach Tennis do mundo. A competição foi realizada na Arena BRB, ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha, e reuniu grandes nomes do esporte em uma semana de disputas intensas e ações voltadas ao público.

A estrutura do evento transformou o local em uma verdadeira “cidade do Beach Tennis”, com 12 quadras, áreas exclusivas para atletas, praça de alimentação, espaços de interação e programação cultural. Além dos jogos profissionais, o torneio promoveu ações sociais, atividades para o esporte de base e iniciativas de inclusão.

Com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, o torneio se fortaleceu como um dos principais ativos do calendário esportivo brasileiro, fomentando o turismo, incentivando a economia criativa e posicionando Brasília como referência para a realização de grandes eventos internacionais.

A RECORD Brasília esteve presente na cobertura do torneio, registrando os principais momentos e acompanhando de perto a movimentação do público, os bastidores e os destaques esportivos.

‌



O Sand Series Brasília Classic reforça o papel do esporte como agente de transformação social e desenvolvimento regional, consolidando a capital federal no cenário internacional do Beach Tennis.

