Brazilian Regional Markets – Edição Brasília destaca potencial dos mercados regionais e reforça compromisso com o desenvolvimento econômico

No dia 18 de fevereiro, o Royal Tulip Brasília Alvorada foi palco do Brazilian Regional Markets – Edição Brasília. O evento reuniu importantes nomes do setor público e privado para debater estratégias e soluções voltadas ao crescimento econômico das diversas regiões do país.

A programação contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que ressaltou a importância da colaboração entre o governo federal, os estados e a iniciativa privada para alavancar o potencial econômico das regiões. Também participaram do encontro Renato Casagrande (governador do Espírito Santo), Marcus Buaiz (conselheiro da Apex e Grupo Buaiz), André Dias (superintendente de Rede da RECORD), Fernando Cinelli (fundador e presidente da Apex), entre outros.

O evento apresentou debates fundamentais para o desenvolvimento dos mercados regionais. No painel “Integração entre governo federal e governos estaduais para o desenvolvimento dos mercados regionais”, Geraldo Alckmin e Renato Casagrande discutiram o papel da infraestrutura e dos investimentos para fortalecer a economia além do eixo Rio-São Paulo.

Outro destaque foi o painel “Construindo pontes para alavancar o desenvolvimento regional”, com a participação de André Dias, superintendente de Rede da Record, que abordou a importância da regionalização da mídia e como a Record tem sido atuante nesse mercado. Ele ressaltou a relevância do jornalismo local e da conexão com o público em diferentes regiões do país.

Realizado pela Apex e Record Brasília, o Brazilian Regional Markets – Edição Brasília reuniu um público altamente qualificado e promoveu uma agenda de discussões sobre o crescimento econômico do Brasil e sua relação com o fortalecimento dos mercados regionais.

