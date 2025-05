Café com a RECORD recebe equipe da Artplan em mais uma edição especial Café com a RECORD aproxima agências e amplia diálogos sobre comunicação estratégica Record Brasília|Do R7 19/05/2025 - 17h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h47 ) twitter

No dia 15 de maio, a RECORD Brasília realizou mais uma edição do “Café com a RECORD”, recebendo a equipe da agência Artplan para uma manhã de troca, integração e novas perspectivas de comunicação.

O encontro começou com um café preparado para acolher os convidados e criar um ambiente de conexão. Na sequência, a equipe participou de um tour guiado pela emissora, conhecendo de perto os bastidores da produção de conteúdo da RECORD Brasília e a estrutura que sustenta os projetos locais e nacionais.

A manhã também contou com um momento leve e interativo conduzido pelos creators Lari e Lucaz, que animaram os presentes com um quiz descontraído. O formato do evento reforça a proposta de apresentar de forma leve e estratégica as oportunidades comerciais e de relacionamento com a emissora.

O “Café com a RECORD” segue como um espaço de aproximação entre a RECORD Brasília e o mercado publicitário, fortalecendo parcerias e estimulando novas possibilidades de atuação conjunta.

