Mais uma corrida de rua com o selo Bora Correr da RECORD Brasilia

Divulgação RECORD Brasília

No último domingo, 28 de setembro de 2025, aconteceu a Corrida SICOOB Brasília – Bora Correr, que reuniu milhares de atletas na Praça do Buriti para uma manhã de esporte, saúde e solidariedade.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova recebeu corredores de diferentes níveis, incluindo categorias especiais para cooperados, colaboradores e atletas com deficiência.

Além do desafio esportivo, o evento também teve caráter social: foram arrecadados alimentos não perecíveis com as inscrições, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A corrida contou com entrega de kits, medalhas e premiação para os vencedores de cada categoria, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração da comunidade.

Com realização do Sicoob Nova Central, Central Sicoob Uni e apoio da RECORD Brasília, por meio do selo Bora Correr, a iniciativa reforçou o compromisso com o incentivo ao esporte e com a promoção de valores de cooperação e cidadania.

Divulgação RECORD Brasília