O 1º Café com a RECORD do ano recebe a Agência NOVA para uma experiência imersiva e múltiplas possibilidades de mídia

Divulgação RECORD Brasília

Na última quinta-feira, dia 20, a RECORD Brasília realizou a primeira edição de 2025 do “Café com a Record”, recebendo a equipe da Agência NOVA para um encontro especial. O evento teve como objetivo apresentar as diversas possibilidades de veiculação na emissora, ampliando os horizontes dos participantes sobre estratégias de mídia e alcance para seus clientes.

Divulgação RECORD Brasília

A manhã começou com um café cuidadosamente preparado para recepcionar os convidados, seguido por um tour guiado pelas instalações da RECORD Brasília. Além de conhecerem toda a estrutura da emissora, a equipe da Agência NOVA foi a primeira do ano a visitar os novos estúdios da RECORD Brasília e teve a oportunidade única de acompanhar a gravação de um merchan ao vivo – uma experiência que proporcionou uma visão real e dinâmica do universo televisivo.

Divulgação RECORD Brasília

Para encerrar o evento com descontração e interação, os creators Lari e Lucaz conduziram um quiz animado, garantindo momentos de leveza e troca de experiências entre os participantes.