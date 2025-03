Propósito Connection Day: " Eu sou do Time” RECORD Brasília promove evento para fortalecer cultura organizacional e propósito dos colaboradores Record Brasília|Do R7 05/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD Brasília realizou no dia 27 de fevereiro o Propósito Connection Day, um evento interno com o tema “Eu sou do time”, reforçando a importância do trabalho coletivo e apresentando a renovada Missão, Visão e Valores da empresa.

Os colaboradores foram recebidos com música ao vivo e um lanche especial. No espaço, um painel interativo com a chamada “ESCREVA seu propósito” incentivou todos a compartilharem o que a RECORD representa para eles – com “família” sendo a resposta mais citada.

Ao longo do dia, os funcionários participaram de palestras com Gisele Garcia, que abordou de forma dinâmica e inspiradora a importância de entender o propósito, a missão, a visão e os valores da empresa. Com uma abordagem didática, ela estimulou cada colaborador a refletir sobre seu papel e impacto dentro da organização. O diretor geral Luciano Ribeiro e o gerente executivo Rodrigo Ferreira destacaram o valor do trabalho em equipe, e ouviram histórias de colaboradores com mais de 19 anos na emissora.

A programação também contou com a homenagem a 20 funcionários com mais tempo de casa, incluindo o colaborador Esmeraldo Mendes, também conhecido como seu Memé que completou 43 anos de dedicação, sendo aplaudido de pé. Para encerrar a celebração, o evento contou com música, integração e a presença especial do novo mascote da Record Brasília: o REC Proposito, ou como chamam carinhosamente de Recordzinho.

O Propósito Connection Day reafirmou o compromisso da RECORD Brasília em conectar pessoas e transformar vidas por meio da comunicação. Mais do que nunca, nossos colaboradores sabem que fazem parte de um time campeão! 🚀⚽

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Brasília