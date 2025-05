Próxima edição do Bora de Bike já está a caminho Coordenadores de grupos se reúnem para alinhar detalhes do passeio, que acontece no dia 18 de maio com concentração no Estacionamento 7 do Parque da Cidade Record Brasília|Do R7 09/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h22 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na última quinta-feira, 8 de maio, a RECORD Brasília realizou uma reunião com os coordenadores de grupos de ciclistas para alinhar os detalhes da próxima edição do Bora de Bike, que acontece no dia 18 de maio, com concentração a partir das 7h da manhã, no Estacionamento 7 do Parque da Cidade.

Divulgação RECORD Brasília

A apresentação do evento foi conduzida pela gerente de marketing Ilza Gonçalves, em nome da diretoria, destacando os objetivos, estrutura e logística da ação.

“Chegamos à 16ª edição do Bora de Bike, uma iniciativa da Record Brasília que reforça o compromisso com a mobilidade, o respeito às leis de trânsito e o incentivo à prática do ciclismo. É gratificante contar com parceiros que caminham — ou melhor, pedalam — conosco a cada edição”, afirma Ilza.

Divulgação RECORD Brasília

A cor escolhida para esta edição é o amarelo, em alusão à campanha Maio Amarelo, que promove conscientização e responsabilidade no trânsito.