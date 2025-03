RECORD Brasília acerta ao investir no Candangão BRB 2025 Final histórica leva público recorde à Arena BRB e garante liderança de audiência Record Brasília|Do R7 31/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h17 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

A final do Candangão 2025 foi um espetáculo de emoção e engajamento. No último sábado (29), Capital SAF e Gama protagonizaram uma disputa eletrizante na Arena BRB, que recebeu quase 40 mil torcedores, um marco histórico para o futebol brasiliense.

O Capital SAF saiu na frente, abrindo o placar e incendiando a partida. No entanto, o Gama reagiu e alcançou o empate, levando a decisão para os pênaltis. Foi então que a torcida alviverde explodiu em alegria: o Gama venceu nas cobranças e sagrou-se campeão do torneio, levando seus torcedores ao delírio.

A RECORD Brasília esteve presente em todos os momentos do campeonato, garantindo uma cobertura completa, interativa e conectada com o torcedor. O envolvimento foi tão grande que impulsionou uma mobilização histórica para a final, consolidando a força do futebol local.

A grande final contou com ativações ações especiais no camarote e na Tribuna de Honra, proporcionando experiências exclusivas ao público. No intervalo do jogo, uma ação patrocinada levou prêmios à torcida, com a participação do mascote da emissora, garantindo ainda mais interação e entretenimento.

Audiência de líder!

A transmissão da decisão garantiu à RECORD Brasília a liderança absoluta de audiência no Distrito Federal, com 20% de share durante a final. O resultado reforça a estratégia acertada da emissora em investir no futebol local e valorizar o esporte brasiliense.

Com a consolidação do Candangão como um dos principais eventos esportivos da capital, a RECORD Brasília reafirma seu compromisso com o público, levando emoção, qualidade e grandes momentos para os torcedores dentro e fora das quatro linhas.

* Fonte: Kantar Ibope Media | Distrito Federal | Total Domicílios | Variáveis: Rat% e Shr% | Emissoras: Record, Globo, SBT | Data 29/03/2025 - Faixa horária: 16h54 a 16h58.

