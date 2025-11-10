RECORD Brasília dá largada à Corrida BORA CORRER com mais de 3 mil participantes no Eixão do Lazer Evento de estreia mobilizou a capital com esporte, bem-estar, pós-prova animado e iniciativa sustentável

Divulgação RECORD Brasília

No domingo, 9 de novembro de 2025, o Eixão do Lazer se transformou em palco de uma manhã dedicada ao movimento, à saúde e à integração:

Aconteceu a primeira edição oficial da Corrida BORA CORRER, iniciativa da RECORD Brasília, reunindo mais de 3 mil corredores em dois percursos de 5 km e 10 km pela capital.

O evento contou com uma estrutura pensada para a experiência dos atletas. Após cruzarem a linha de chegada, os participantes foram recebidos em um espaço exclusivo de pós-prova que incluiu água de coco, massagem, churrasquinho e uma trilha de axé para animar!

Essa combinação de esporte e lazer fez da manhã uma verdadeira celebração do movimento coletivo.

Em um gesto com impacto social e ambiental, todas as lonas publicitárias do evento foram direcionadas a um projeto de reciclagem, reforçando o compromisso da emissora com o meio ambiente e com a comunidade.

O BORA CORRER, representa mais do que uma corrida: é um movimento que conecta marcas, parceiros, pessoas e causas por meio do esporte. Para o diretor da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro: “Aqui, cada passo faz parte de uma jornada de saúde, comunidade e transformação.”

A Corrida BORA CORRER se posiciona como marco para uma nova era de mobilização esportiva no Distrito Federal.