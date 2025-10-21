RECORD Brasília e Instituto Ressoar realizam ação de plantio de ipês no Jardim Ingá Iniciativa do projeto Ressoar Solidário reforça o compromisso da emissora com o meio ambiente e o futuro sustentável

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

No último sábado, 18 de outubro, a RECORD Brasília, em parceria com o Instituto Ressoar, promoveu uma ação especial de plantio de mudas de ipês no Jardim Ingá (GO). A iniciativa fez parte do projeto Ressoar Solidário 2025, que tem como objetivo incentivar a preservação ambiental e fortalecer o engajamento social entre colaboradores e a comunidade.

Durante a manhã, voluntários da emissora participaram ativamente do plantio, contribuindo para o reflorestamento da região e vivenciando uma experiência coletiva de conscientização e cuidado com o meio ambiente.

O diretor da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro, também esteve presente na ação, reforçando a importância de iniciativas sustentáveis promovidas pela emissora:

“Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro. Essa ação mostra que, juntos, podemos transformar pequenas atitudes em grandes resultados.”

O Ressoar Solidário é uma iniciativa nacional do Instituto Ressoar, que atua há mais de 20 anos com projetos sociais, educacionais e ambientais. Em Brasília, o projeto simboliza o compromisso da RECORD em promover ações que unem propósito, sustentabilidade e impacto positivo na sociedade.

Com o plantio dos ipês, símbolo do Cerrado e da capital federal, a emissora reforça sua conexão com o território e seu papel ativo na construção de um futuro mais verde e consciente.