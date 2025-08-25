RECORD Brasília estreia selo Bora Correr na Food Run Brasília 2025
Food Run Brasília 2025 celebra esporte, saúde e gastronomia com estreia do selo Bora Correr da Record Brasília
No último domingo (24), a Orla da Ponte JK recebeu a Food Run Brasília 2025, evento que uniu esporte, bem-estar e gastronomia em um só lugar. Após mais de uma década de sucesso em Goiânia, a corrida desembarcou pela segunda vez na capital federal com o apoio da RECORD Brasília, que reforça seu compromisso em incentivar iniciativas que promovem saúde, qualidade de vida e entretenimento.
A edição deste ano foi marcada pela estreia do selo Bora Correr em uma corrida de rua, ampliando a presença da emissora nos grandes eventos esportivos do Distrito Federal.
Segundo Ilza Gonçalves, gerente de Marketing da RECORD Brasília, a proposta vai muito além da prática esportiva:
“Queremos agregar a força da marca RECORD Brasília, reconhecida pela credibilidade e alcance multiplataforma, aos principais eventos da cidade. O selo Bora Correr traduz esse propósito, e a Food Run é o exemplo perfeito: uma corrida diferente de todas as outras.”
Com percurso de 5 km, os participantes foram surpreendidos ao final da prova com um banquete saudável e variado, transformando a linha de chegada em um verdadeiro festival de sabores. Os inscritos tiveram acesso exclusivo às ilhas gastronômicas, em uma experiência que uniu movimento e prazer à mesa.
O evento foi organizado pela República da Saúde e contou com o patrocínio do supermercado Dia a Dia.