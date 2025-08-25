RECORD Brasília estreia selo Bora Correr na Food Run Brasília 2025 Food Run Brasília 2025 celebra esporte, saúde e gastronomia com estreia do selo Bora Correr da Record Brasília Record Brasília|Do R7 25/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h11 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

No último domingo (24), a Orla da Ponte JK recebeu a Food Run Brasília 2025, evento que uniu esporte, bem-estar e gastronomia em um só lugar. Após mais de uma década de sucesso em Goiânia, a corrida desembarcou pela segunda vez na capital federal com o apoio da RECORD Brasília, que reforça seu compromisso em incentivar iniciativas que promovem saúde, qualidade de vida e entretenimento.

A edição deste ano foi marcada pela estreia do selo Bora Correr em uma corrida de rua, ampliando a presença da emissora nos grandes eventos esportivos do Distrito Federal.

Segundo Ilza Gonçalves, gerente de Marketing da RECORD Brasília, a proposta vai muito além da prática esportiva:

“Queremos agregar a força da marca RECORD Brasília, reconhecida pela credibilidade e alcance multiplataforma, aos principais eventos da cidade. O selo Bora Correr traduz esse propósito, e a Food Run é o exemplo perfeito: uma corrida diferente de todas as outras.”

Divulgação RECORD Brasília

Com percurso de 5 km, os participantes foram surpreendidos ao final da prova com um banquete saudável e variado, transformando a linha de chegada em um verdadeiro festival de sabores. Os inscritos tiveram acesso exclusivo às ilhas gastronômicas, em uma experiência que uniu movimento e prazer à mesa.

O evento foi organizado pela República da Saúde e contou com o patrocínio do supermercado Dia a Dia.

Divulgação RECORD Brasília