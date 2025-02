RECORD Brasília inaugura novos estúdios com grande festa nesta quarta-feira (26) na capital federal Nova estrutura reforça compromisso com inovação e marca o início de uma nova era para a emissora Record Brasília|Do R7 28/02/2025 - 15h45 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h45 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília deu um passo à frente na modernização ao inaugurar, na última quarta-feira (26/02), seus novos estúdios. O evento grandioso, realizado na sede da emissora, reuniu cerca de 150 convidados, incluindo autoridades, empresários, imprensa e diretores da empresa. Entre as presenças ilustres, destacaram-se o Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e a Vice-Governadora Celina Leão, reforçando a importância da emissora para a região.

A cerimônia contou com um momento especial de corte da faixa inaugural, seguido de uma visita pelos novos cenários, que marcam uma nova era para a RECORD Brasília. O espaço foi projetado para oferecer tecnologia de ponta, garantindo mais dinamismo, inovação e qualidade na produção dos telejornais e programas locais. Além disso, a nova estrutura passou a contar com um ambiente exclusivo para a gravação de podcasts, ampliando ainda mais as possibilidades de produção de conteúdo multiplataforma. A noite foi embalada por música e um coquetel exclusivo, proporcionando um ambiente de celebração e networking entre os convidados.

Esse investimento reforça o compromisso da RECORD Brasília em entregar um conteúdo cada vez mais relevante para seu público, ampliando sua visibilidade e consolidando sua presença na região. Os apresentadores da emissora demonstraram grande empolgação com a novidade, destacando como a nova estrutura contribuirá para aprimorar a experiência do telespectador.

“Os novos estúdios são um reflexo da força da Record Brasília e da nossa busca constante por inovação. Esse foi um grande momento para todos nós e, principalmente, para o público que nos acompanha diariamente. Além de proporcionar uma experiência ainda mais moderna para os telespectadores, essa mudança também representa uma melhoria significativa no ambiente de trabalho para nossos colaboradores, tornando o dia a dia da equipe mais dinâmico e produtivo”, ressaltou Luciano Ribeiro, diretor geral da emissora.

Com essa modernização, a RECORD Brasília se destaca como uma das principais emissoras do país. Mais preparados do que nunca, seguimos rumo a uma nova era de inovação e excelência na comunicação.

Divulgação RECORD Brasília