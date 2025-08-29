RECORD Brasília lança RECORD Talks com grande evento “Caminhos para a COP30” foi o tema da primeira edição Record Brasília|Do R7 29/08/2025 - 10h05 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h48 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na última terça-feira, 26 de agosto, a RECORD Brasília realizou no IDP, na 607 Sul, a primeira edição do RECORD Talks, com o tema “Caminhos para a COP30”. O evento reuniu autoridades, especialistas e lideranças para debater os desafios e as oportunidades que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada no Brasil em novembro, trará para o país.

Com a proposta de discutir como a pauta ambiental se conecta ao desenvolvimento econômico, social e ao turismo sustentável, o encontro marcou o lançamento do Record Talks, uma série de encontros que pretende ampliar o debate sobre temas estratégicos para o Brasil. O evento aconteceu em formato híbrido, com participação presencial e transmissão ao vivo pelo portal R7, alcançando público qualificado e engajado.

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A abertura oficial contou com a presença do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e do presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, além da condução da apresentadora da RECORD Brasília, Tainá Farfan.

Painéis de destaque

‌



Painel 1 – ESG e Sustentabilidade

Mediado pelo jornalista da RECORD, Clébio Cavagnolle, reuniu Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, e Alice de Moraes, diretora do Programa da COP30, que abordaram os caminhos para que empresas e instituições alinhem práticas de governança com responsabilidade ambiental e social.

Painel 2 – Turismo Verde

Com mediação de Roberto Munhoz, Diretor de jornalismo da RECORD Brasília, contou com a participação de Ana Carla Lopes, secretária executiva do Ministério do Turismo, e Marcelo Freixo, presidente da Embratur. O painel destacou o potencial do turismo sustentável como vetor de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização da cultura local.

O RECORD Talks – Caminhos para a COP30 reforça o compromisso da RECORD Brasília em promover discussões relevantes, conectando comunicação, negócios e sociedade em torno de pautas transformadoras.

Divulgação RECORD Brasília