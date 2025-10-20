RECORD Brasília leva o Balanço no Entorno ao Jardim Ingá com serviços, prêmios e muita interação Edição contou com sorteio do Caminhão de Prêmios e ação especial do Painel Premiado da Novo Mundo

Divulgação RECORD Brasília

No último sábado, 18 de outubro, a RECORD Brasília realizou mais uma edição do Balanço no Entorno, desta vez no Jardim Ingá (GO). O evento reuniu a comunidade local em uma manhã de serviços gratuitos, lazer, cultura e muitas premiações.

Com o objetivo de estar cada vez mais próxima da população do Entorno, a ação levou atendimentos de saúde, orientações jurídicas, atividades culturais e brincadeiras para toda a família.

O ponto alto do evento foi o sorteio do tradicional Caminhão de Prêmios, que distribuiu diversos itens para os moradores, além da ação especial da Novo Mundo, que presentou o público com eletrodomésticos e utensílios para casa, garantindo ainda mais emoção e comemoração no encerramento do evento.

Transmitido ao vivo no programa Balanço Geral, o evento contou com a presença dos apresentadores da emissora e o envolvimento direto da comunidade, reforçando o compromisso da RECORD Brasília em unir informação, cidadania e entretenimento em um só projeto.

Com mais esta edição de sucesso, o Balanço no Entorno segue fortalecendo o vínculo da emissora com as cidades goianas que fazem parte da grande região do Distrito Federal, levando serviços, solidariedade e oportunidades a quem mais precisa.