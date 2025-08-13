RECORD Brasília leva o golzinho para o Game Park Experience e diverte público de todas as idades Ação interativa garantiu diversão e brindes exclusivos durante evento que reuniu tecnologia, games e cultura pop no Pavilhão do Parque da Cidade Record Brasília|Do R7 13/08/2025 - 09h33 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h33 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília marcou presença no Game Park Experience, realizado no último fim de semana no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, e foi destaque com um stand que atraiu visitantes de todas as idades. O famoso golzinho, já conhecido pelo público da Rodoviária do Plano Piloto, foi transportado para o evento e fez sucesso entre crianças, jovens e adultos, que puderam participar da brincadeira e ainda levar brindes exclusivos da emissora para casa.

O Game Park Experience, que aconteceu entre os dias 7 a 10 de agosto, coincidindo com o Dia dos Pais, reuniu milhares de pessoas para vivenciar uma programação intensa que uniu tecnologia, cultura pop, games e interatividade. Durante os quatro dias, o público conferiu as finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Digital (CBFD 2025), torneios de games, concursos de K-Pop e Cosplay, além de apresentações de influenciadores de destaque no cenário geek, como Rato Borrachudo e Muca Muriçoca.

Com mais de 8 mil metros quadrados de estrutura, o evento também contou com atrações imersivas, como a exposição de robôs do Droid Builders Club BR, palestras e premiações que somaram mais de R$ 50 mil para competidores de 20 estados brasileiros.

Para a RECORD Brasília, a participação no Game Park Experience reforça a proximidade com o público e a capacidade de transformar experiências simples em momentos memoráveis. “Nosso golzinho é uma ação que sempre gera sorrisos e integração, e trazer essa energia para um evento desse porte só fortalece nossa conexão com a cidade e com diferentes gerações”, destacou a equipe de marketing da emissora.

Divulgação RECORD Brasília