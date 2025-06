RECORD Brasília marca presença na EXPOVAR 2025 com espaço temático interativo Emissora apresenta espaço temático e reforça conexão com o mercado de varejo e food service no DF Record Brasília|Do R7 24/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h40 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

De 16 a 18 de junho de 2025, a RECORD Brasília esteve presente na 2ª edição da EXPOVAR, Exposição do Varejo e Food Service do Distrito Federal, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento reuniu mais de 150 expositores entre marcas nacionais, multinacionais e empresas de tecnologia, consolidando-se como um dos principais encontros de negócios e tendências do setor.

Divulgação RECORD Brasília

Para esta edição, a RECORD Brasília trouxe um espaço temático inspirado em uma cozinha, com o conceito “Com você nos momentos mais gostosos”, destacando sua conexão com o público e o conteúdo voltado para o universo gastronômico e de entretenimento. O estande proporcionou um ambiente acolhedor, criando um cenário ideal para interação com visitantes e parceiros.

Divulgação RECORD Brasília

Durante os três dias de feira, o público pôde conhecer mais sobre os produtos, projetos e formatos comerciais da emissora, além de participar de dinâmicas no estande. A proposta foi fortalecer o relacionamento com o mercado anunciante, mostrando de forma leve e criativa as diversas possibilidades de comunicação junto à audiência da RECORD Brasília.

A participação na EXPOVAR reforça o posicionamento da emissora como uma parceira estratégica para o setor de varejo, indústria e serviços, sempre conectada com as tendências e as demandas do mercado local.